中華郵政跨境電子支付上線 淘寶天貓購物手續費只1％

中華郵政今舉辦記者會宣布跨境電子支付功能上線，民眾往後持郵局金融卡於淘寶天貓購物手續費只要1％。左起為財金資訊股份有限公司董事長趙揚清、中華郵政公司副總經理王淑敏、螞蟻金融服務集團（支付寶）台灣市場負責人辜瑞祥。（中華郵政提供）

中華郵政說明郵局跨境電子支付更優惠。（中華郵政提供）

中華郵政說明郵局跨境電子支付步驟。（中華郵政提供）

中華郵政說明同步開辦對岸民眾可使用支付寶購買郵政商城商品。（中華郵政提供）

中華郵政說明使用跨境支付注意事項。（中華郵政提供）

中華郵政公司加碼投入電子商務戰場，並直接將市場延伸到對岸。中華郵政今舉辦記者會指出，自今日8月14日起，與支付寶合作開辦跨境電子支付業務，往後儲戶持有郵政晶片金融卡或VISA金融卡，於中國大陸淘寶網及天貓商城購物消費時，可透過平台付款頁選擇「金融卡付款」。不僅如此，中華郵政也同步在郵政商城建置直郵大陸專區，供對岸民眾使用支付寶購買商城商品，也可行銷台灣產品。

中華郵政公司表示，儲戶年滿20歲，且持有郵政晶片金融卡或VISA金融卡，並開啟非約定轉帳功能者，即可使用跨境電子支付服務，利用郵政金融卡於線上以新台幣付款，其交易最高限額為每日10萬元及每月30萬元，不與非約定轉帳及繳費（稅）併計，付款人僅須支付「交易金額×1%」之手續費，較一般信用卡支付更優惠。

此外，中華郵政指出，為擴大服務台灣店商，中華郵政公司將持續與支付寶合作，開辦中國大陸地區民眾可使用支付寶帳戶，在中華郵政公司實體通路購買集郵票品；並於郵政商城（www.postmall.com.tw）平台建置直郵大陸專區（DM，亦即將商品直接寄送到中國大陸），以整合中華郵政公司跨境電子支付及郵政物流服務模式，協助台灣店家推廣在地品牌優質商品至中國大陸，中國大陸地區民眾亦可選擇使用支付寶帳戶線上付款，透過郵政跨境物流快速出貨，為中國大陸地區民眾打造安心便利的跨境網購新平臺。

財金資訊股份有限公司董事長趙揚清表示，中華郵政擁有1千多萬張金融卡，加入電子商務，將可創造無限大商機；此外，中華郵政還有郵政商城，也是優勢。9月起中國大陸民眾即可透過網路到郵政商城購買台灣優質產品，如荔枝、水梨等，也對台灣農業有很大助益。

(中時)