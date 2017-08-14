騎士酒駕撞車 當場噴飛慘死

邱姓男子黑色轎車不慎撞飛陳男機車。（柯宗緯翻攝）

汽車擋風玻璃全破。（柯宗緯翻攝）

機車幾乎全毀。（柯宗緯翻攝）

疑似酒駕釀禍！昨晚近9時，高市左營區31歲陳姓男子，騎車行經後昌路由西往東行，疑緊急左轉，車速過快，一頭撞上26歲邱姓駕駛的黑色轎車，陳男連人帶車噴飛，經送醫搶救後，今晨3時宣告死亡，警方初步抽血，發現陳男有酒精反應，將進一步調查釐清事故原因。

警方表示，陳男經抽血檢驗後，換算呼氣酒精測定濃度為0.06mg/l，當時他騎乘白色機車行經後昌路695號前，與同行的邱男黑色轎車發生擦撞，陳男連人帶車摔落，滑倒對向車道，甚至波及41歲蔡男所駕駛的銀色轎車。

警方獲報前往處理，邱男供稱，昨晚開車要回左營住處，不料陳姓騎士突然無預警左轉，才不慎與他發生擦撞。警方對邱男、蔡男酒測，均無酒精反應，全案將依涉嫌過失致死罪嫌偵辦。

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(中時)