南海維權新利器！陸AG600水陸兩棲飛機

蛟龍600水陸兩棲飛機進行首次滑行。(截圖自Youtube)

蛟龍600水陸兩棲飛機模型。(圖/新華社)

實拍：中國AG600水陸兩用飛機首次滑行試驗

大陸國產的AG600水陸兩棲飛機簡單來說，就是設計成一款會飛的船！近日它剛進行從水上起飛的關鍵能力試驗，獲得成功，奠定了今年即將舉行首飛測試的重要基礎。研發成功後，它也可望成為中國在南海、東海的國際爭端上，執行海洋維權的重要利器！

根據大陸央視新聞報導，中國航空工業集團製造的AG600水陸兩棲飛機，又稱為蛟龍600，近日水動能性能試驗獲得成功。這次試驗將1:10模型機分別在平靜和波浪水面下，測試不同速度條件下，飛機吃水、俯仰和拉力等參數。這次試驗成功很關鍵，為未來AG600飛機在水上首飛奠定了重要的基礎，原定2015年舉行的首飛測試，希望能在今年完成。

中國航空工業集團製造的AG600水陸兩棲飛機。(圖/網路)

AG600水陸兩棲飛機是一種特殊的航空器，結合了船與飛機，它既可以從水上起飛，也可以從陸上起飛，因此適合救援、滅火、海陸運輸、物資投送等任務。它和一般飛機最大的不同就是機翼兩側的浮筒，以及特殊的船型機腹，所以上面看起來是飛機的形狀，下面則是一艘船的樣子，但也因為這樣的特殊結構，設計上的技術有著相當難度。AG600飛機總工程師王樹哲表示，從結構形式來說，水上的水動力和空氣動力必須有效結合，才能讓它真正飛起來。因此為了保證能在水面起降，他設計了收縮在機身側邊的新型主起落架。

蛟龍600是目前全球最大的水上飛機，搭載4台渦輪螺旋槳發動機，是一款多用途的飛機，它在執行滅火任務時，能在20秒內汲水12噸，因為它能在起飛、降落和滑行過程中一邊將水汲滿、不須停頓，因此在接獲任務1-2小時內就能完成動作，對於掌握滅火的黃金時間有相當大的幫助。另外，它在執行水上救援時，一次載客量可以高達50名受難者。未來蛟龍600還打算外銷紐西蘭和馬來西亞等國。

從2009年起研發至今，大陸投入AG600水陸兩棲飛機的科學人才數以萬計，讓這架特殊的飛機國產率高達9成，也是中國在航空領域的全新突破！

(中時電子報)