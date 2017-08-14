買K他命送搖頭丸，毒犯被逮就栽在免錢搖頭丸

警方在洪男身上起出二級毒品搖頭丸。（馮惠宜翻攝）

警方在訊後將洪男依違反毒品防制條例移送偵辦。（馮惠宜翻攝）

果真免錢的最貴，台中太平區一名33歲洪姓男子向綽號大球的男子購買6包15公克的K他命，男子還趁機推售搖頭丸，免費贈送給洪男嘗鮮，未料洪男從市區返家，遇警攔查，被發現車內置物架有K他命，洪男嗆警K他命沒超過20公克，了不起罰錢而已，未料警方又在置物箱中起出2級毒品搖頭丸，男子臉色瞬間鐵青，直呼免錢的最貴，訊後全案依違反毒品防制條例移送偵辦。

(中時)