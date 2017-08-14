調查中國侵犯智財權 川普簽署備忘錄

美國川普總統將於美東時間14日下午3時（台北時間15日清晨3時），簽署備忘錄，指示美國貿易代表萊特海哲決定是否就中國大陸侵犯美國智慧財產權和強制技術轉移，展開調查。

根據白宮發布川普14日行程，正在放工作假中的川普將於14日上午返回華府，並擬於下午3時在白宮簽署一份關於因應中國有關智慧財產權、創新和技術的法律、政策和行動的備忘錄。

爾後，川普將與白宮國家經濟委員會舉行會議；川普將在14日晚間離開白宮前往紐約，並在紐約川普大樓與日本首相安倍晉三通話。

(中時)