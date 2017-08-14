女排亞錦賽》5局大戰 中華飲恨敗給中國

中華隊14日跟中國隊進行5局大戰，最後不幸落敗。(取自AVC官網)

中華隊差點到手的勝利，就這麼不翼而飛了！14日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲女排錦標賽，中華隊無奈以22比25、25比19、25比20、21比25、11比15敗給中國大陸隊，8強複賽確定拿下0勝3敗戰績，將以F組第4晉級。

只是上屆搶下第4的中華女排，仍有闖進準決賽的機會，15日進行的8強交叉賽對手，將看今天稍後進行的南韓與哈薩克之戰決定，無論是對上南韓或哈薩克，中華隊都必須全力搶勝，假如輸球的話，就只能去打5到8名賽。

(中時電子報)