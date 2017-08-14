外交突圍！林佳龍籲6都與美國州政府城市外交

台中市長林佳龍（右）表示，台灣要重視州政府層級的外交，現有6都如能直接與外國做城市外交，就是外交突圍最好契機。（盧金足攝）

前愛達荷州共和黨主席葉望輝（左）建議台美多建立各州與中華民國的「州、國外交」，讓對美外交工作有更寬廣的發展空間。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（14日）在美國參訪時表示，台灣外交不會因中共的打壓而沒有出路，最重要的是怎麼去找路，美國是聯邦國家，台灣要重視州政府層級的外交，現有6都如能直接與外國做城市外交，就是外交突圍最好契機。前愛達荷州共和黨主席葉望輝也建議台美多建立各州與中華民國的「州、國外交」，台灣的外交才有更寬廣的發展空間。

林佳龍表示，他這次在舊金山對台僑演講題目「台中的崛起，台灣的希望」，即指出台灣現在有6都，6個直個直轄市所屬的區域，都直接與外國做外交，以美國為例就是州，建立緊密實質的多元關係，是突破外交最好的契機，也會反應草根的意見。

林佳龍說，美國與台灣都是民主國家，他與葉望輝主張區域聯合治理的城市外交，英雄所見略同，台灣應多研究美國的各州城市，建立城市交流，提供台灣人加強台美關係非常重要的一條路。

葉望輝也表示，外交空間不是唯一的空間，還有政治空間、經濟空間，和州政府建立外交關係的空間非常大，建議台美多建立各州與中華民國的「州國外交」，讓對美外交工作有更寬廣的發展空間。

「空間的話題非常重要，可惜台灣外交空間愈來愈沒有！」葉望輝強調，外交空間不是唯一的空間，還有政治空間、經濟空間，和州政府建立外交關係的空間非常大，大部份的美國公民對台灣有好感，這是非常大的機會，在這個城市打好根基，台美友誼會長久永續。

葉望輝投入參選愛達荷州副州長，他表示若當選將來會與台灣具體推動經濟合作機會；林佳龍說，愛達荷州在台灣設有辦事處，可見愛達華州是台灣非常重要經貿夥伴，台灣外資投資最大的就是來自愛達華州的全球DRAM大廠美光。

林佳龍說，美光加碼近300億新台幣在中科投資擴廠，除了2700名員工，加上新聘的1000個人力，帶來就業機會和經濟，台灣是美光在海外最大的投資地，他做為市長會將美光投資環境當做自己的事情，「服務美光在台中，已做最好的準備！」

(中時)