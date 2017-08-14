英最新航母再出包 民用無人機成功降落沒人管

伊莉莎白女王號航空母艦被空拍機拍下。(圖/影片截圖)

英國最大、最新耗資35億英鎊（約新台幣1,376億元）航空母艦「伊麗莎白女王號」自上個月試航以來，被質疑準備不足頻頻出包，近日更是傳出被價值價值300英鎊的民用無人空拍機成功「入侵」，不但航母上的細節被拍的一清二楚，無人機還成功降落且再次起飛，過程完全軍方都沒有察覺也沒有管制，讓外界對伊麗莎白女王號的維安產生很大疑慮。

據英國《BBC》報導，英國一名匿名業餘攝影師7月時發現「伊莉莎白女王號」停在蘇格蘭的港口，他當時遙控空拍機在其上空進行拍攝，當時突然遇到一陣強風，因此他將空拍機降落在伊麗莎白女王號的甲板上，沒想到軍方對此完全沒有管制及阻止，讓他之後更是再次將空拍機遙控升空離開航母。

民用無人機成功降落在伊莉莎白女王號甲板上，還拍下來多張照片後，再次從容的升空離開，被攝影師稱簡直是來去自如都沒有人管。(圖/影片截圖)

伊莉莎白女王號7月初正式展開試航。(圖/Royal Navy)

這名攝影師表示當下有許多武裝人員坐在航母旁的小船上，但沒有人出面制止，而他事後也有向碼頭國防部的武裝人員告知，自己將無人空拍機停在航母上面的事情，但他們僅回應航母上的人員都上岸吃晚餐去了，之後就沒有人理會這件事情。

攝影師說自己只是在看到伊莉莎白女王號後想將她拍下來而已，並沒有想找任何人麻煩，再加上伊莉莎白女王號還沒正式服役，艦載機F-35B也都還沒上身，但是透過此事可以發現航母的維安有嚴重的漏洞，更說：「我可以是塔利班分子或任何人，這就像是一艘鬼船，我甚至可能利用無人空拍機，把炸藥放在航母甲板上」，

英國國防部事後表示，非常重視航母的安全，目前此事已經交由警方調查，並因此加強航母的維安。

(中時電子報)