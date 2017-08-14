英最新航母再出包 民用無人機成功降落沒人管
英國最大、最新耗資35億英鎊（約新台幣1,376億元）航空母艦「伊麗莎白女王號」自上個月試航以來，被質疑準備不足頻頻出包，近日更是傳出被價值價值300英鎊的民用無人空拍機成功「入侵」，不但航母上的細節被拍的一清二楚，無人機還成功降落且再次起飛，過程完全軍方都沒有察覺也沒有管制，讓外界對伊麗莎白女王號的維安產生很大疑慮。
據英國《BBC》報導，英國一名匿名業餘攝影師7月時發現「伊莉莎白女王號」停在蘇格蘭的港口，他當時遙控空拍機在其上空進行拍攝，當時突然遇到一陣強風，因此他將空拍機降落在伊麗莎白女王號的甲板上，沒想到軍方對此完全沒有管制及阻止，讓他之後更是再次將空拍機遙控升空離開航母。
這名攝影師表示當下有許多武裝人員坐在航母旁的小船上，但沒有人出面制止，而他事後也有向碼頭國防部的武裝人員告知，自己將無人空拍機停在航母上面的事情，但他們僅回應航母上的人員都上岸吃晚餐去了，之後就沒有人理會這件事情。
攝影師說自己只是在看到伊莉莎白女王號後想將她拍下來而已，並沒有想找任何人麻煩，再加上伊莉莎白女王號還沒正式服役，艦載機F-35B也都還沒上身，但是透過此事可以發現航母的維安有嚴重的漏洞，更說：「我可以是塔利班分子或任何人，這就像是一艘鬼船，我甚至可能利用無人空拍機，把炸藥放在航母甲板上」，
英國國防部事後表示，非常重視航母的安全，目前此事已經交由警方調查，並因此加強航母的維安。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。