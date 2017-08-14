台北飆高溫 連10天36度破紀錄

受太平洋高壓影響，未來一週天氣持續悶熱。小朋友在戶外戴上帽子，遮擋豔陽。(中央社)

中央氣象局指出，台北連續10天高溫超過36度，打破1897年以來的設站紀錄。今天中午12時4分，台北又測到37.4度高溫，不排除下午3時前可能出現38度。

中央氣象局提醒大家要注意高溫對身體的影響，中午前後紫外線指數偏高，請盡量避免長時間在戶外活動。若須長時間在戶外務必做好防曬措施，多補充水分以防中暑。

(中時電子報)