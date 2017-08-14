NASA卡西尼號開始最終任務 超近距飛越土星大氣層

NASA製作的卡西尼號短片的截圖。(美聯社)

2006年3月卡西尼號拍攝到的土星的兩顆衛星。(美聯社)

NASA製作的卡西尼號最終任務的影片。(影片取自YouTube)

美國太空總署(NASA)的無人探測器卡西尼號(Cassini)今將飛越土星大氣層上空、輕觸大氣，這是卡西尼號的最終任務之一，它將在再度近距離飛越土星後，自撞其大氣毀滅。

卡西尼號目前正在土星的大氣和其土星環之間的縫隙間環繞，今它將首次飛近史上離土星本體最近的地方─土星大氣雲層上方約1,600公里之處，使得它得以採一土星大氣層上層的氣體。

歐洲太空總署負責卡西尼號的專家Nicolas Altobelli說，一般認為土星的成分中75%是氫、其他則是氦，氦因為較重所以下沉。土星本身散發的能量比它從太陽吸收的多，這表示土星正在喪失重力能量，因此如果可以精確測得土星大氣上層的氫和氦含量，就可知道大氣內部物質分布的限度。

但這可能會使得卡西尼號產生阻力，需要使用推進器避免卡西尼號墜落，負責這個任務的科學家有信心可好好掌控這次卡西尼的行動，並且希望在接下來4次的任務中越來越靠近土星大氣層，直到9月15日卡西尼執行自毀任務為止。

研究人員希望可以藉這次任務多了解土星，尤其是其一日有多長這件事，目前知道大約是10.5個小時，但科學家希望能夠獲得更精確的數字。目前他們雖希望能藉由研究土星磁場和其自轉軸之間的差距找出答案，但目前拍到的畫面都表示兩者幾乎是完全對齊的。

卡西尼號是美國、歐洲和義大利太空總署共同合作的計畫，目前即將用盡燃油、失去控制，即將結束20年來的任務。科學家希望為了避免讓卡西尼號撞上土星的兩顆衛星─土衛六(Titan)和土衛二(Enceladus)─因這兩顆的環境可讓微生物生命生存，因此唯一的解決之道就是讓卡西尼號墜毀在土星的大氣層中。

(中時電子報)