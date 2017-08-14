警員陳俊吉堪稱通緝犯剋星 6月至今已逮17人

員警陳俊吉是通緝犯剋星，六月迄今已抓了17名通緝犯。(許素惠攝)

雲林縣斗六警分局莿桐分駐所警員陳俊吉堪稱是通緝犯剋星，六、七月查獲強盜通緝及槍砲通緝等重大通緝犯共15名，本月至今再查獲二名毒品通緝犯。

45歲的陳俊吉警專11期畢業，從警20餘年練就一身好功夫。

莿桐分駐所所長何圳生表示，陳員在莿桐分駐所服務期間用心經營勤區，對轄區內治安人口均能見人知名、聞名知人掌握相當透徹，尤其對轄區路口監視器瞭若指掌，心中自有一份地圖並能研判歹徒行走路線，同仁私底下給陳員取了一個相當響亮的封號「通緝犯剋星」，同時陳員也是調閱監視器高手，如莿桐鄉香蕉竊案及住宅竊案等，也是靠著他細心比對路口監視器畫面，將竊嫌繩之以法。

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(中時)