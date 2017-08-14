澎湖縣政府與高雄市牙醫師公會策略聯盟
提升離島澎湖醫療能量，澎湖縣政府14日與高雄市牙醫師公會簽署策略聯盟，未來高雄市牙醫師團隊將跨海澎湖偏遠離島的牙醫巡迴醫療，不再飽受牙疼之苦。
離島澎湖醫療資源不足一直是鄉親最大的痛，澎湖縣衛生局積極主動求外援，短短兩年來，接連與高雄市榮總、高醫、三軍總醫院、義大醫院、高雄長庚醫院等南台灣醫界5大門派締結策略聯盟。
如今擴大醫療服務層面，再涉足牙醫界，昨日上午澎湖縣長陳光復與高雄市牙醫師公會理事長印憶恒正式簽訂策略聯盟合約，整合離島地區醫療資源為民服務。
澎湖縣衛生局指出，目前全縣牙醫師36人、牙醫診所25家，大多集中在馬公市區，偏鄉及二、三級離島的醫療資源仍明顯不足、力有不逮。
高雄市牙醫師公會表示，5年前澎湖牙醫師公會居中促成與高雄市組織合作醫療團，下鄉一起守護七美鄉民眾牙齒的健康，成立巡迴醫療站，每星期都派遣牙醫師駐診服務，深受好評打響知名度。
這次希望將成功經驗發揚光大，擴展服務的觸角深入其他更偏遠的小島及鄉里，提供口腔診療定點巡迴醫療，拉近嚴重城鄉差距與資源分配不均的窘境，讓偏鄉老人及孩童不再忍受牙疼及缺牙之苦。
(中時)
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