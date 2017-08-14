逍遙園開工修復 首見台日合作祈福祝禱
歷經各界10年調查研究規畫，具日本皇族及宗教領袖雙重身分的大谷光瑞伯爵在高雄大港埔興建的農園別莊「逍遙園」，修復工程14日開工，日本本願寺教派主持專程來台主持台日祈福祝禱，預計3年後重現當年風貌。
大谷光瑞於日治時期在高雄市新興區興建逍遙園，這是他在亞洲地區橫跨4國11座別邸中在台灣的唯一一座，作為大型實驗性農莊，發展熱帶農業為目的，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式。
文化局14日舉行開工修復工程，日本西本願寺教派法盛寺福井孝尚住持與日本新瀉大學柴田幹夫教授專程來台主持台日祈福祝禱，因法器眾多無法運來台灣，屬同教派的台中光照寺陳一信住持出借法器，舉辦台灣歷史建築動工首見的台日合作祈福儀式。
修復工程由高雄大學陳啟仁教授率團隊參與，文化局長尹立表示，這次修復突破以往文資修復作法，施工過程中將辦理座談會、研討會，就修復技術進行交流。
尹立指出，目前台灣歷史建築古蹟修復的關鍵在於老技師多已凋零，且建材與工法也不易尋找，如何傳承也成為文化資產教育重要一環。因此，這次修復工程特別要求施工廠商延聘日本匠師駐地指導。
國民政府來台後，逍遙園變身為802醫院院長住所及醫官宿舍，後來成為行仁新村眷舍。
國防部原本要拆除，因文化局登錄為歷史建築而獲保留，經市府與軍方協調溝通，透過都市計畫變更與容積調派，才解決產權撥用問題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。