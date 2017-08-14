逍遙園開工修復，首見台日合作祈福祝禱

日本西本願寺教派法盛寺福井孝尚住持專程來台，為逍遙園動工進行祝禱祈福。（李義攝）

逍遙園昔日風貌。（日人二角龍藏提供，文化局提供）

逍遙園已搭起棚架，祝禱儀式後即將展開修復，預計３年後完工。（李義攝）

歷經各界10年調查研究規畫，具日本皇族及宗教領袖雙重身分的大谷光瑞伯爵在高雄大港埔興建的農園別莊「逍遙園」，修復工程14日開工，日本本願寺教派主持專程來台主持台日祈福祝禱，預計3年後重現當年風貌。

大谷光瑞於日治時期在高雄市新興區興建逍遙園，這是他在亞洲地區橫跨4國11座別邸中在台灣的唯一一座，作為大型實驗性農莊，發展熱帶農業為目的，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式。

文化局14日舉行開工修復工程，日本西本願寺教派法盛寺福井孝尚住持與日本新瀉大學柴田幹夫教授專程來台主持台日祈福祝禱，因法器眾多無法運來台灣，屬同教派的台中光照寺陳一信住持出借法器，舉辦台灣歷史建築動工首見的台日合作祈福儀式。

修復工程由高雄大學陳啟仁教授率團隊參與，文化局長尹立表示，這次修復突破以往文資修復作法，施工過程中將辦理座談會、研討會，就修復技術進行交流。

尹立指出，目前台灣歷史建築古蹟修復的關鍵在於老技師多已凋零，且建材與工法也不易尋找，如何傳承也成為文化資產教育重要一環。因此，這次修復工程特別要求施工廠商延聘日本匠師駐地指導。

國民政府來台後，逍遙園變身為802醫院院長住所及醫官宿舍，後來成為行仁新村眷舍。

國防部原本要拆除，因文化局登錄為歷史建築而獲保留，經市府與軍方協調溝通，透過都市計畫變更與容積調派，才解決產權撥用問題。

(中時)