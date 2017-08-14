一句「阿拉花瓜」惹恐攻嫌疑 網友遭送辦

田姓男子PO文寫「我想幹大事，有哪邊可以讓我阿拉花瓜ㄇ」，未料嚇壞網友報警處理。（翻攝網路）

小心別躲在鍵盤後放話！高雄田姓男子8月5日在網路論壇PO文說「我想幹大事，有哪邊可以讓我阿拉花瓜ㄇ」，由於「阿拉花瓜」意指「真主至大」是穆斯林禮拜時說的大讚辭，恐怖分子攻擊前也常高喊該語，此文一出嚇壞網友緊急報警，警方追查發現該男子為高雄榮總委外的機電維修員，事後他直說「不曉得玩笑開大了」，但警方依恐嚇公眾罪嫌函送。

(中時)