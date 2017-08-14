北韓嗆炸關島 旅行社：觀光客無感照樣玩
朝鮮半島局勢緊繃，美國總統川普多次嗆聲警告，但北韓也不是省油的燈，揚言火星-12導彈已瞄準美國屬地關島，現下只消金正恩一句命令。外界或許疑惑，這樣是否會重挫關島觀光？事實上，觀光客頗為無感，照樣赴關島玩。
根據《紐約時報》（The New York Times）報導，關島成為美朝緊張的威脅對象，不過，南韓知名旅行社MODE TOUR經理Won Hyung-jin透露，有不少民眾打來詢問相關事件的影響，但他們並沒有擔憂到想取消行程。
Won Hyung-jin說，北韓政情每年都會緊張1、2次，觀光客已經愈來愈無感。MODE TOUR每個月會為5千名旅客安排關島遊，大部分是套裝行程。
關島觀光局副局長穆納（Antonio Muna）說，自從五家南韓廉航開飛關島，來自韓國的觀光客不斷增加，7月來訪人數達20年新高。
(中時電子報)
文章來源：The New York Times
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。