北韓嗆炸關島 旅行社：觀光客無感照樣玩

僅管被北韓威脅，關島觀光客並沒因此減少。(圖/shutterstock提供)

朝鮮半島局勢緊繃，美國總統川普多次嗆聲警告，但北韓也不是省油的燈，揚言火星-12導彈已瞄準美國屬地關島，現下只消金正恩一句命令。外界或許疑惑，這樣是否會重挫關島觀光？事實上，觀光客頗為無感，照樣赴關島玩。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，關島成為美朝緊張的威脅對象，不過，南韓知名旅行社MODE TOUR經理Won Hyung-jin透露，有不少民眾打來詢問相關事件的影響，但他們並沒有擔憂到想取消行程。

Won Hyung-jin說，北韓政情每年都會緊張1、2次，觀光客已經愈來愈無感。MODE TOUR每個月會為5千名旅客安排關島遊，大部分是套裝行程。

關島觀光局副局長穆納（Antonio Muna）說，自從五家南韓廉航開飛關島，來自韓國的觀光客不斷增加，7月來訪人數達20年新高。

(中時電子報)