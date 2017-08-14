中市「同心圓」安全防護 強化災害處置能量

台中市政府今天召開市政會議，由消防局長蕭煥章進行「台中市防救災之應變與管理機制」簡報！（陳世宗攝）

因應各式天然及人為災害類型，台中市政府消防局持續提升救災救護能量，以「同心圓」安全防護概念，結合愛鄰守護隊，並成立各式機能型義消，包括全國第一支空拍義消分隊、首創「三棲特搜」義消分隊等，並加強災害模擬訓練，同時成立災害防救辦公室，希望進一步強化災害處置。

台中市政府14日市政會議，由消防局長蕭煥章進行「台中市防救災之應變與管理機制」簡報；分析台中各項災害潛勢區，並說明消防局救災能量與各項防災、減災作為、救災體制蛻變、整備訓練等，打造台中成為安全、宜居城市。

蕭煥章說，中市災害防救及應變機制是以同心圓防護圈的概念，由裡到外，整合愛鄰守護隊、市府消防局、義消及民間救難團隊、市府相關機關救援、地區駐軍、區域治理及國際支援等；從中央與地方各個級別的政府單位，跨及民間組織，依情勢分級協力，來達到全災害、跨組織的應變處置。

明年台中市將舉辦2018世界花卉博覽會！蕭煥章指出，市府除正進行緊急救護員的培訓外，也針對各類大小事故狀況，及成立災害應變中心等議題積極籌備中，希望做好最充實的準備工作，以迎接花博到來。

副市長林陵三肯定消防局防災救護工作訓練有素，逢甲商圈氣爆，因消防通道成功建置，7分鐘抵達現場，快速灌救火勢，後續經由都發局請結構技師鑑定建築物，結構也未受損；明德醫院護理之家能快速將煙霧除掉，有賴消防局先前進行院方自救訓練，建立明確的自救SOP。

市府已成立防災辦公室，林陵三要求蕭煥章督促建立各項制度，以利災變時及時啟動，同時應加強宣導，灌輸民眾對於防災救災基本知識；尤其一些收容中心等，更應特別教導訓練；救災同仁救災時也應注意自我安全措施。

(中時)