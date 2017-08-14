不滿遭背叛 男痛毆越籍女友、小王遭逮

警方訊後將林姓父子4人依強盜、妨害自由、傷害罪嫌移送法辦。（陳心瑜翻攝）

林姓男子父子4人用繩子、鐵鍊將邱女綑綁吊起，還把邱女長髮剪成平頭。（陳心瑜翻攝）

新北市49歲林姓男子和3個兒子聯手將邱女約出後綑綁、搶走財物，並聯手綑綁、痛毆邱女的陳姓男友。（陳心瑜翻攝）

新北市已婚的49歲林姓男子因不滿越南籍邱姓女友另結交越南籍男友，12日和3個兒子聯手將邱女約出後綑綁、搶走財物，並聯手綑綁、痛毆邱女的陳姓男友，還打電話向警方檢舉「這裡有逃逸外勞」。警方到場後直覺有異，訊後依強盜、妨害自由、傷害罪嫌將林男與3個兒子移送法辦。

警方調查，林姓男子不滿34歲越籍邱姓女友花他的錢租屋、生活卻背叛他，12日中午先藉故要給邱女1萬元將她騙出，父子4人用繩子、鐵鍊將邱女綑綁吊起，還把邱女長髮剪成平頭，並搜刮邱女的金戒指、項鍊、手機和現金2萬元，隨後赴邱女租屋處，之後在與3子前往租屋處，綑綁陳男並一陣痛毆。

警方接獲林姓男子檢舉電話後趕赴邱女租屋處，發現遭陳男不僅遭毛巾、膠帶綑綁且全身是傷，直覺有異，將5人帶回釐清案情，而隨後逃出的邱女也連忙報案，林男才坦言「想給女友教訓」。

對於陳男表示「要把送的東西討回來」，邱女指和陳男只是朋友關係，只有收對方送的一條項鍊。警方訊後將林姓父子4人依強盜、妨害自由、傷害罪嫌移送法辦。

(中時)