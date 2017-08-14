13：11 台北高溫38.2度 今年第3次破38度

台北市今天中午達到38.1度高溫。（圖／取自氣象局網站）

(更新內容，13:11達38.2度)根據中央氣象局公布的訊息，台北氣溫在13:11達到攝氏38.2度，是今年第3次突破38度，前兩次分別是：7月19日的39.3度，也是今年台北最高溫紀錄，還有上周二（8月8日）也曾達到38度高溫。

氣象局預報員顏增璽表示，台北觀測站已經連續10天測到高溫超過36度，打破1897年設站以來的紀錄，2012年7月8日至16日曾連續9天突破36度高溫。

(中時)