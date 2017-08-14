富宇送愛到泰緬！打造國際書屋引進教育資源
富宇慈善基金會攜手逢甲大學建築系師生及王銘鴻建築師事務所，於泰北清萊打造「逢甲建築國際小書屋」，引進教育資源；另外還與雲林古坑華南國小合作，提供咖啡種植的技術指導，種下希望的種子。
泰北清萊位於泰緬邊境一帶貧瘠的區域，泰北少數民族「阿卡族（Akha）」群居在此，長年關懷弱勢、鼓勵追夢的富宇慈善基金會，與逢甲大學建築系、王銘鴻建築師事務所合作，在清萊興建「逢甲建築國際小書屋」。
考量當地風俗民情，整體規劃包含集會所、閱讀空間、多功能空間及淋浴間等，且為貫徹在地、永續、環保的建築理念，除必要的混凝土結構外，其他所需的木材、竹子等材料，也在當地基督教會大力支持之下，號召全體村民自力造屋，就地取材供工程施工使用，發動男女老少全村總動員施作。
富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇慈善基金會陸續啟動多項慈善計畫，其中「逢甲建築國際小書屋」是富宇首度將愛送往海外的重大里程碑。
「逢甲建築國際小書屋」日前交由管理委員會管理後，正式啟用小書屋內各項設施，未來也將開設手工藝、糕點、剪紙、咖啡研討會等技藝課程，每2個月也將有一次牙醫義診，引進的教育及醫療資源預估嘉惠鄰近村庄居民超過300人。
富宇慈善基金會還特別請雲林古坑的華南國小校長陳清圳，帶著專精咖啡種植與烘焙的專家、學生，到當地提供技術指導，而富宇也率先以高於市價的價格，認購1000公斤的咖啡豆，與富宇的朋友分享「咖啡裡的人情味」。
逢甲大學建築學院院長黎淑婷表示，一棟建築的感人絕對不只是一個硬體而已，而是它與土地緊密的連結，能夠深深感動人心，現代的教育出現極大的問題，對土地不認識、與人沒有情感的交流、對材料也流於圖面上的操作，逢甲建築小書屋帶著學生一起參與的意義，就是所有同學都必須直接面對土地與人，唯有感動的建築才能深入人心。
(中時)
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