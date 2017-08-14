《戰狼2》票房賣破2百億 卻被女老師批到「一文不值」

吳京自導自演的電影《戰狼2》，上映後票房告捷。(圖／翻攝自微博)

女教師列出《戰狼2》的五大病灶。(圖／翻攝自微博)

由吳京自導自演的電影《戰狼2》，上映後票房告捷，短短19天就突破45億人民幣(約204億台幣)，不過有位中戲教師尹珊珊列出《戰狼2》的五大病灶，貶低得一文不值，引起網友熱議。

尹珊珊是電影學博士、中央戲劇學院教師，她近日評論了電影《戰狼2》，表示它「無邏輯、無價值觀、一文不值」，她認為片中的花樣血腥畫面雖然吸人眼球，但也要有意義，不過卻沒呈現出，反派沒有價值觀，就是單純屠殺人民。

再來就是她認為電影很暴力兒童不宜，第三故事毫無邏輯，第四劇中張翰的角色設定很愚蠢，最後她認為作者有點心理變態，因為太多的暴力情節，讓她覺得電影裡的人死亡，好像單純僅是激發觀眾的腎上腺素。

對此，網友持正反看法，有人認為她只是想蹭熱度，也有人覺得電影確實有些欠缺邏輯，對於遭到網友砲轟，尹珊珊也在微博回應，她沒有改變觀點，也認為罵她的人是真心的、誠懇的。

(中時電子報)