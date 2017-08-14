新歌爆抄襲韓團 潘瑋柏傻眼
「潘帥」潘瑋柏近來推出新專輯，不過新歌《失眠》卻被發現和男團「Highlight」成員龍俊亨過去曾發表的創作曲相似度高！加上該首作曲人房振剛過去也有抄襲前科，讓人不禁聯想是否真的有所抄襲；而潘瑋柏得知後也發文透露自己相當震驚，會盡快了解。
潘瑋柏的新歌《失眠》被指和龍俊亨過去在節目上《Showtime: Burning the Beast》發表過的創作曲極為相似，由於龍俊亨過去是「BEAST」成員，《失眠》作曲人之一的房振剛就曾被說多次模仿BEAST的歌，因此有歌迷聽到《失眠》後驚呼部分旋律相當雷同，甚至已經有網友將兩首歌的比較放上網，讓雙方粉絲都頗為震驚。
而潘瑋柏今（14日）也在網上發文，透露「昨晚開開心心結束簽唱會，心情好的比平常早入眠。一起來....打開手機....我震驚了...我會理智的儘快了解查證此事，因為我也需要個答案。」 不難看出他也十分傻眼。至於韓方也已做出回應，透露正在確認《失眠》是否抄襲，但強調由於是海外事務上的處理，過程上會更加謹慎與繁瑣。
(中時電子報)
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