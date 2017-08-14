蔡聲望創新低 學者：由上而下集權領導所致
偏綠智庫台灣民意基金會14日公布最新民調結果，蔡英文總統的聲望創下上任以來新低，成功大學政治系教授梁文韜指出，是因蔡英文總統沿用集權式由上而下政策實施模式，而非由下而上的民主體制所致。
梁文韜在出席台灣民意基金會公布「台灣認同與2017台北世大運」民調記者會中表示，蔡英文總統只有29.8%的民眾贊同其國家領導方式，包括人事安排及政策制定執行等，比起去年5月剛上任時的69.8%大幅下降，其來有自。他說，這已經跌破民進黨支持者的基本盤，是非常嚴重的警訊。
梁文韜說，從蔡英文對司法改革、年金改革等政策，都是由上而下的方式，這種集權式的領導與過去國民黨時代有何不同？對最近充滿爭議性的「前瞻計畫」也是一樣，因為蔡英文掌握民進黨區域立委提名權，要求民進黨立委全面配合，沒有充分討論，更不容許反對聲音出現，造成黨、政及立法院三輸局面，也是目前蔡英文聲望直直落的重要原因。
他更指出，本來眾所皆知總統只管外交和軍事，但蔡卻直接介入所有內政，卻把行政院擺在一旁，因此行政院長林全的滿意度低迷，再加上立法院民進黨立委從未發揮監督施政功能，成為橡皮圖章，毫無監督作用。
「蔡英文愈介入內政，民調就會愈趨向林全」，梁文韜指出，民眾把對林全毫無作為的風險轉嫁到蔡英文身上，才會顯現愈來愈低的民調滿意度。
(旺報)
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