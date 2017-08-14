天氣熱爆！台北連10天氣溫破36度

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太平洋高壓壟罩台灣，台北市區14日高溫再度飆破38度，幾名年輕人跑到士林內雙溪戲水消暑。（黃世麒攝）

太平洋高壓壟罩台灣，台北市區14日高溫再度飆破38度，幾名年輕人跑到士林內雙溪戲水消暑。（黃世麒攝）

太平洋高壓壟罩台灣，台北市區14日高溫再度飆破38度，外出用餐的上班族紛紛撐起陽傘，抵抗酷熱的陽光。（黃世麒攝）

路人穿著低胸上衣及短裙，因應炙熱的天氣。（黄世麒攝）

台北市區14日高溫再度飆破38度，外出用餐的上班族用手遮擋酷熱的陽光。（黄世麒攝）

太平洋高壓壟罩台灣，台北市區14日高溫再度飆破38度。根據中央氣象局觀測，台北測站在14日13時11分測得氣溫為38.2度，從8月5日至今已連續10天最高溫均超過36度，新紀錄持續攀升。

(中時)