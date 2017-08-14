黃衫軍戰局吃緊　陳江和返1軍提升內野戰力

下放2軍3個月的陳江和，今終重返1軍。(資料照 季志翔攝)

最近吞下5連敗的中信兄弟，今（14日）將下放2軍長達3個月的內野手陳江和拉上1軍，盼他能穩定內野防守圈，協助球隊戰績止跌回升。

陳江和是前中信兄弟教頭吳復連的外甥，也有著舅舅球員時期矯健的內野守備身手，美籍教頭史耐德今將他調回1軍，無非想強化內野守備戰力，作為拉升戰績的第1步。

2007年加入黃衫軍的陳江和，今年4月28日在台南球場對統一獅之戰，生涯第9百場出賽，但5月3日打完對挑猿之戰就被下放至2軍，本季16場出賽打擊率3成16，在1軍待3個月終在今被徵召返1軍。陳江和今升1軍，捕手鄭達鴻則被下2軍。

(中時電子報)