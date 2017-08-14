白宮國安顧問麥克馬斯特： 美無意挑起貿易戰

白宮國家安全顧問麥克馬斯特表示，中國的協助對解決北韓危機至關重要，美國無意挑起貿易衝突。

美國總統川普將在14日簽署備忘錄，指示美國貿易代表萊特海澤對中國知識產權和強制技術轉移展開調查。這可能是世界兩大經濟體之間爆發貿易戰的第一步。

針對各界關切，麥克馬斯特13日告訴美國國家廣播公司（NBC），美國擬對中國啟動301條款進行調查，關鍵詞不是「懲罰」，而是「有效競爭」，要求公平互惠的經貿關係，「不僅限於中國，對所有國家都是如此。」

(中時)