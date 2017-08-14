李明賢扶正代文傳會主委 吳敦義黨務人事底定

國民黨準主席吳敦義將在本周日正式上任，因國民黨副秘書長兼文傳會代主委楊永明將赴日任教而請辭，吳敦義決定由文傳會副主委李明賢代理主委，並在周三中常會通過此一人事案。

至此，吳敦義黨務人事布局大致底定，其他包括總統府前秘書長曾永權出任黨秘書長，吳系人馬、前南投縣黨部主委李哲華任組發會代主委、邱大展續任行管會主委、政策會執行長林德福、考紀會主委由律師魏平政出任。

(中時)