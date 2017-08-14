小英民調低 游盈隆：系統性併發症

台灣民意基金會董事長游盈隆。（林永富攝）

蔡英文總統聲望創下新低，台灣民意基金會董事長游盈隆14日指出，拚經濟無成，兩岸關係緊張，林全內閣表現荒腔走板，一例一休政策衝擊、同志婚姻合法化，前瞻計畫、司法改革都充滿爭議，可以看到執政團隊的心態，「這是系統性的併發症」。

台灣民意基金會發表最新民意調查，蔡英文總統聲望下滑到三成以下，游盈隆表示，目前兩岸關係不可能轉好，國內經濟不可能短期內好轉，最可能在短期內扭轉民調數字的只有內閣改組一途，但這又是蔡英文不願意也不想做的，因此蔡的聲望短期內也不會提高。

他說，蔡總統應該少搞一些國是會議，之前開過的像是年金改革及司法改革等，沒有一個是民眾叫好的。內閣改組人才不是問題，目前台灣不缺人才，民進黨過去曾擔任過行政院副院長及各部會副首長的人非常多，也都做得很好，沒有「你說還有誰」的問題，就看蔡總統的決心，內閣不改組說不過去。

(旺報)