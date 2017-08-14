德國紅點設計獎 亞大13作品獲獎

亞大視傳系黃子晏（左起）、江雅晴、蘇筱筠、張雅茜設計的「內灣小戀曲」海報，獲2017德國紅點最佳獎。（林欣儀攝）

2017德國紅點傳達設計大賽成績日前揭曉，亞洲大學視覺傳達設計系、數位媒體設計系共33名學生，設計的13件作品獲評審青睞，奪下紅點傳達設計獎，其中，以愛情為主軸、結合內灣6處景點的「內灣小戀曲」及「字蹟」作品接獲紅點最佳獎，刷新該校得獎紀錄。

值得一提的是，已連續3年獲紅點獎的亞大視傳系碩士生劉經瑋，今年再度以「冥王星圖」、「Moss」2件作品獲獎，其中，「冥王星圖」是劉經瑋首次嘗試電影海報設計，他以片名與文字資訊的漂移營造出無力、不安定感，畫面中更設計神秘性、宇宙等迷幻元素，別具特色。劉經瑋4年來已連續獲得30件國際大獎，表現亮眼。

今年奪下紅點傳達設計最佳獎的「內灣小戀曲」廣告設計作品，由視傳系4年級學生共同創作，透過景點與愛情的串聯，繪製出搭配符合景點的標題、Slogan的動態海報，風格具有童趣特色、色彩繽紛，藉由宣傳品增加對景點的印象，另配合內灣地圖繪製觀光導覽手冊，並可搭配APP掃描動圖觀看。

另件「字蹟」海報作品則由視傳系4年級學生黃聖軒、吳承諭設計，他們運用鹿港的「半邊井」、「九曲巷」與「十宜樓」三大景點結合漢字筆畫，做出巧妙設計，藉由漢字書法欣賞鹿港小鎮之美，該作品日前也獲2017紐約藝術指導協會年度獎字體設計類、海報排版類「雙銅獎」肯定。

亞大創意設計學院院長陸定邦指出，德國紅點設計大獎素有設計界「奧斯卡獎」之稱，今年共有來自世界50國、超過8000件作品參賽，亞大學生共獲11件紅點獎、2件最佳獎。總計近7年來，亞大已獲65件紅點獎，其中13件並獲最佳獎，以去年來說，亞大學生就一口氣奪下11件紅點獎、其中1件最佳獎。

(中時)