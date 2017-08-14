青年失業率居六都之末 朱立倫：歸功「初次就業輔導」

新北市長朱立倫今（14）日上午出席八二三戰役59周年紀念活動，媒體訪問時問到，如何使新北市青年失業率為六都最低？朱立倫表示，新北市政府對於年輕人的就業問題特別重視，尤其是年輕人初次就業，發覺年輕人在就業意願、方向選擇及求職技巧等方面都需要協助，所以新北市率先推動「初次就業輔導方案」，4年來已輔導3000多位年輕人，其中2000多人已找到工作。

他說，部分年輕人在加入輔導方案之前，已將近兩年無法就業，但透過這個方案，學習到許多就業的技巧。

媒體詢問朱立倫，對吳敦義就任黨主席後將會讓黨務主管年輕化的看法。朱立倫表示，國民黨爭取更多年輕人的認同，吳主席一定會有很多具體的作法，全黨會共同支持，讓更多年輕人加入這個團隊。

對於吳主席的政綱部分，朱立倫說，政綱是需要全體黨代表一起討論，目前是朝穩定、穩健的方向，一些黨代表或許有不同的意見，都可以在全代會中討論。

(中時)