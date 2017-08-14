大學生為什麼運動？ 調查：男想健身 女想減肥
2017年世大運即將在本周揭幕，這個屬於世界大學生重要的日子，台灣的大學生自然不能置身事外，不過，根據調查有7成台灣大學生的運動量卻未達低標，運動量明顯不足，而男性大學生的運動目的是「強身健體」，女學生運動是為了「減肥」。
民間一項「2017年校園問卷調查」，針對台灣北、中、南15所大專院校學生進行隨機抽樣，結果顯示台灣大專院校學生每星期運動頻率，有45.5％的大學生每周只有1至2次，23.5％每周運動不到1次！
如果以教育部體育署的「全民運動333計畫」的標準，這項調查將有多達70％的台灣大專院校學生未達運動量低標、每周只有1次以下或1至2次，台灣大專男、女學生都要全面提升運動量與強化體適能。
這項全國15所學校的問卷共取得2189個有效樣本，分析內容發現，台灣的大學生運動偏好的類型，不分男女都愛「慢跑」、這是最受歡迎的運動類型，而男性族群特別偏好「球類運動」、女性偏好「游泳」。
只是相較於歐美國家，台灣年輕人接觸的運動類型似乎較少；台灣大學生運動類型的「廣度」還要再努力，加強提升大專院校學生對運動的興趣與動力，多元嘗試各種不同的運動挑戰。
台灣的男大生與女大生的運動目的也有不同，女性族群想要運動的原因，以「減肥」為大宗，占有41％女性為了減肥才運動；至於男性則有38％著重在「強身健體」、精實身材為主要目的，減肥只占19％。
專業營養師指出，運動後營養補充應注意：1.補充因流汗而損失的水分和電解質。2.補充運動中消耗的肝醣。3.補充蛋白質以修復受傷的肌肉和組織。
(中時)
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