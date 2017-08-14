世大運期間桃機加強安全維護　提升反恐作為

台北世界大學運動會進入倒數，航空警察局14日在桃園機場舉行桃園國際機場2017年世大運加強安全維護提升反恐作為共同宣示儀式。（陳麒全攝）

在世大運期間，保三總隊支援14隻偵爆犬，關務署台北關支援2隻偵爆犬，每日都會由領犬員帶領投入環境偵測勤務，提早發現可能危害機場安全的物品威脅。（陳麒全攝）

在世大運期間，保三總隊支援14隻偵爆犬，關務署台北關支援2隻偵爆犬，每日都會由領犬員帶領投入環境偵測勤務，提早發現可能危害機場安全的物品威脅。（陳麒全攝）

內政部警政署航空警察局為維護2017年臺北世大運期間，與會各國貴賓、參賽選手、裁判及旅客於入、出境機場期間之安全無虞，結合桃園國際機場股份有限公司、財政部關務署臺北關、內政部移民署國境事務大隊、國防部憲兵特勤隊及內政部警政署保安警察第三總隊等相關單位，共同執行桃園國際機場維安反恐任務，並於14日舉行桃園國際機場2017年世大運加強安全維護提升反恐作為共同宣示儀式，每天將投入超過200名以上警力、16隻偵爆犬，確保機場運作順遂。

台北世界大學運動會進入倒數，航空警察局14日在桃園機場舉行桃園國際機場2017年世大運加強安全維護提升反恐作為共同宣示儀式。在世大運期間，除了投入航警局本身霹靂小組、泰山防爆小組及一般警力外，航警局還聯繫憲兵特勤隊、警政署保三總隊等單位支援，希望在國境大門達到維安零缺失。

航警局長黃榮清表示，世大運舉辦期間，包括各國貴賓、參賽選手、裁判及旅客陸續來台，這次演練出動偵爆犬配合航警局員警執行航廈巡邏守望工作，針對各航廈管制區內、外可疑行李、物品進行偵蒐、查察，而演練中的偵爆犬來自全台各地，都是菁英中的菁英，更有信心做好一切維安。

(中時)