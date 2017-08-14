男子偷8鴿勒贖 判8月徒刑
胡姓男子潛入蔡姓鴿主的鴿舍，偷走8隻鴿子，特地跑到嘉基醫院打公用電話，向蔡男勒贖6萬3000元，嘉義法院依恐嚇取財罪判胡8月徒刑。
胡嫌於2015年10月11日到位於民雄鄉秀林村的蔡男住處，從1樓浴廁屋頂爬到2樓，再走樓梯上3樓頂的鴿舍，偷走8隻賽鴿，隔天，他循著賽鴿腳上綁著的腳環編號及電話，在嘉基醫院的公用電話、以易付卡手機等方式，打電話給蔡男，要求分3次匯款，分3批放走8隻鴿子，否則對鴿子不利，蔡男於4小時內分3次匯出共6萬3000元贖金。
胡嫌為規避查緝，戴安全帽，分別到銀行、學校大門口的ATM提款，遭警方鎖定、逮捕。法官依恐嚇取財罪判胡嫌8月徒刑，沒收6萬3000元。
(中時)
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