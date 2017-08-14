與美緊張 北韓召回中、俄、聯國大使
在平壤頻頻試射飛彈，並堅持核試後，美國總統川普嚴厲警告，北韓態度更加強硬，威脅將在8月中以4枚飛彈攻擊關島附近海域。就在雙方關係空前緊張之際，北韓召回駐中國，俄羅斯與聯合國大使，在平壤召開會議。
據韓聯社與英國《每日郵報》（DailyMail）報導，一般認為，這些官員會商，可能與準備進一步進行軍事挑釁有關。
一名韓國官員說，北韓召回這些大使，似乎是要舉行駐外外交機構代表會議。不過目前並不清楚，究竟有多少大使會出席這項會議。
而韓國統一部發言人白泰鉉指出，北韓在平壤召開這次會議，可能類似2015年7月召開的第43次大使會議，屬於例行會議。
(中時電子報)
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