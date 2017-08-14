打造新地標 搖搖洛克馬公園落成

三星鄉公所今天宣布搖搖洛克馬公園啟用，新公園有新設蹺蹺板等遊具設施。（李忠一攝）

配合公園啟用，公所還舉辦彩繪洛克馬送明信片活動。（李忠一攝）

重新打造的搖搖洛克馬坐落在公園中，設計上以防颱耐震為主要考量。（李忠一攝）

宜蘭縣三星鄉公所將三星公園添加「搖搖洛克馬」元素，歷經修繕後重新命名為「搖搖洛克馬公園」，今天（14日）正式啟用後，公所期盼，改頭換面的新公園能成為三星鄉觀光的新亮點。

2014年三星鄉打造一座高逾6公尺的「搖搖洛克馬」，洛克馬還出城拚觀光，返鄉常駐三星公園，但前年杜鵑颱風吹壞洛克馬。

鄉長黃錫墉說，颱風後來自新加坡、香港的遊客來到宜蘭，卻看不到洛克馬，公所決定重新打造，還要將三星公園改頭換面，成為搖搖洛克馬公園！黃錫墉指出，舊公園讓人覺得陰森森的，沒人願意走進來、無法與社區連結，因此才想到要給公園添加洛克馬元素。

重新打造的搖搖洛克馬在2016年完工，並改為鋼骨結構，長8.2公尺、高6公尺，重8.1公噸，連同底座重新打造的搖搖洛克馬斥資約60萬元。去年底公所汰換園內老舊設施，新設洛克馬造型座椅8座、搖搖樂4座、蹺蹺板3座等遊具設施，還增設景觀燈、牆面彩繪、修復草皮植被等，總經費260萬元。

公所還舉辦「彩繪洛克馬送明信片」活動，民眾可從鄉公所官網下載畫紙圖檔，以A4列印，或到鄉公所索取畫紙，從15日起將完稿畫紙親送公所，就可兌換創意明信片1組，1組共16張，共250組，如送完改送單張。

(中時)