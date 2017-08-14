2歲女兒窒息 男星痛哭：我抱著她可是沒呼吸
南韓男星梁東根橫跨繼續、唱片與綜藝，婚後與老婆育有兩子一女，幸福組成一家五口，梁東根曾帶著女兒Joy登上親子節目《超人回來了》，梁東根暖爸形象鮮明，不過近日他卻在實境節目《叢林的法則》中，談到女兒在4月發生窒息意外，梁東根痛哭：「我抱著她，可是沒呼吸了」。
梁東根在實境節目《叢林的法則》中，談到女兒2歲女兒Joy突然情緒潰堤，哭到無法自己，梁東根透露，女兒在4月突發生意外，當時Joy窒息，梁東根痛哭說：「我抱著她，可是沒呼吸了」，而當下梁東根想著自己身為一家之主，只能忍住想哭的情緒，事後他還自責「女兒都這樣了，深為父親的我竟然沒有哭。」
梁東根展現鐵漢脆弱的一面，讓觀眾看了都跟著揪心，所幸女兒經過治療後，身體已康復，梁東根也在IG曬出父女合照，開心曬天倫，網友也紛紛留言安慰，為梁東根加油打氣。
(中時電子報)
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