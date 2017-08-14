連打34通報警 孽子要不到錢反遭法辦

新竹市葉姓男子疑因向老父要不到錢，竟心生怨恨，連打34通110報案電話，誣指父親偷摘鄰居荔枝，員警勸他不要占用社會資源，還遭他怒罵三字經回嗆，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，40歲葉姓男子有恐嚇、妨害公務等前科，日前從上午7點起就不斷打110報案，2小時內總共撥了34通，要「大義滅親」舉報父親偷摘別人家的荔枝。

市警局勤指中心將報案內容轉達轄區派出所，員警滿頭霧水趕抵現場，葉男一副理直氣壯指控其父犯行，但警方向鄰居詢問時，對方卻表示荔枝樹屬於公有物，不算他家的，就算有人偷摘也不算構成竊盜罪。

警方事後向葉男說明，但他仍不死心，繼續瘋狂撥打110，幾乎將該線打爆，值勤警員勸誡他不要再打下去，以免占用社會資源，影響真正要報案的人，不料他竟惱羞成怒，辱嗆三字經。

此外，葉男還在警方趕抵時，躺在警用機車前阻擋警方執勤，警方發現他渾身酒氣，當場依妨害公務罪嫌將他帶回派出所偵辦。

葉男酒醒後才滿臉悔意解釋，他向父親借錢未果，父子間起了口角，父親盛怒下脫口說出要報警抓他，令他聽了很不爽，才會連續打110報案，但當時酒醉，不清楚究竟打了多少通。

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(中時)