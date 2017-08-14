活化空軍10存閒置地 竹市闢757坪綠地

新竹市長林智堅（左五）14日啟動空軍十村活化工程。（徐養齡攝）

活化閒置空間！新竹市政府推動「掀綠計畫」，14日將荒廢已久的空軍10村土地，開闢為757坪公園綠地，未來將再開闢4處共達7900坪閒置土地，為市民增添城市呂森林。

新竹市過去眷村密集，拆除後留下多處大面積閒置土地，衍生垃圾問題，形成治安死角，市府為此與國防部協調，開闢活化，近年陸續建置樹林頭公園、虎林棒球場、錦華街停車場，總計投入2032萬。

市長林智堅14日赴空軍十村舉行動土儀式，指空軍十村位於市中心黃金地段，鄰近中央公園、護城河親水公園與巨城商圈，未來將轉型後將成為市中心的綠色休憩帶。

林智堅表示，他在設計階段時，特別指示保留既有大樹、懷舊眷村老屋，其餘空間規畫草皮及環園步道，動線均配合現況安排，避免傷害樹木老屋，期盼能與當地居民生活記憶連結。

(中時)