出門未返家 8旬老翁陳屍路邊草叢

汐止8旬王姓老翁本月9日出門未歸，今（14）日被民眾發現陳屍路邊草叢。（李其樺翻攝）

新北市汐止89歲王姓老翁本月9日出門未歸，家人向警方通報失蹤；不料今（14）日被民眾發現陳屍在路邊草叢，由於屍體沒有外傷，警方初步認定是意外死亡，詳細死因尚待調查釐清中。

警方表示，今天上午11時接獲民眾報案，在汐止康寧街除草時，聞到濃濃屍臭味，員警趕到現場發現一具男子屍體，從身上藥袋確認死者身分為8旬王姓老翁，已通知家屬到場做筆錄，後續將報驗釐清老翁確切死因。

(中時)