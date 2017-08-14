通緝犯P圖名牌包 上網拍賣騙人

劉嫌將自己的相片和名牌包合成，身體比例顯得十分怪異。（王揚傑翻攝）

詐欺通緝犯23歲劉姓男子自7月間起，於臉書二手買賣社團張貼「二手名牌保證真的」、「JORDAN球鞋買賣區」「FB傑克二手名牌買賣交流分享」、「全新、二手名牌精品交流」等留言，佯稱販賣LV、YSL等精品名牌包包。

劉嫌為取信被害人，竟以修圖方式，將自己的照片與名牌包圖片合成，偽造成手持名牌包的樣子。被害人匯款後，劉嫌卻寄出巧克力等低價商品蒙混，並封鎖被害人臉書帳號，使被害人求助無門，不法獲利約6萬元。

新北市警中和分局接獲被害人報案，經調閱監視器過濾影像後，查知劉嫌涉有重嫌，經多日埋伏，日前將劉嫌查緝到案，查扣數本人頭帳戶存摺及提款卡。偵訊後，警方以詐欺罪嫌及詐欺通緝將劉嫌送辦。

(中時)