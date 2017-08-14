受傷住院遭砲轟想紅討拍 網紅落淚：我有對不起誰嗎
網紅宛宛兒日前錄影遭章魚咬傷，因此罹患蜂窩性組織炎緊急住院，雖然病情逐漸好轉當中，但住院途中不僅遇到施工無法休息，還被網友砲轟為了想紅裝可憐討拍，這讓她感嘆身心俱疲，直呼到底是對不起誰
宛宛兒被章魚咬傷住院，在臉書PO出吊點滴、手指包紮的照片，竟被酸民砲轟「為了紅才這樣根本活該」，這讓她駁斥誰會為了想紅，冒著被截肢的命運做這些事情，未料屋漏偏逢連夜雨，半夜兩點打完抗生素才能入眠的她，竟被醫院施工吵得無法安靜休養，加上自己又住單人房相當孤單，讓她直呼真的身心俱疲，因此只能開直播與粉絲分享心情，好不容易等到可以出院，無奈卻又沒有任何朋友能幫忙辦理出院，因此自己就是邊緣人，最後表示跟台北真的「水土不服」加上人情冷漠，想趕快回家鄉台中去。
(中時電子報)
關鍵字：宛宛兒
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