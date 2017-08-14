林更新爆姊弟戀 相約看新房一起回家
大陸男星林更新在《楚喬傳》中飾演「宇文玥」人氣飆升，感情生活也再度受到關注，日前才被直擊和網紅前女友王柳雯吃飯，但女方已反駁復合傳聞，近日他又被拍到和大3歲女星王麗坤一起看房子、吃飯，之後還一起回家，疑似新戀情曝光。
據《搜狐娛樂》報導，林更新日前獨自飛往上海，前2天都待在家中，直到第3天才和王麗坤一起現身地下停車場，兩人邊等車邊聊天，聊的相當熱絡，之後等到車來了，他們便被載去上海某別墅區看房子，該區別墅1坪均價約為台幣57萬5125元，先前歌手薛之謙也曾帶父親來此看房。
兩人看完房後和助理一起走出來就搭車離開，途中林更新和助理下車買水果，王麗坤則獨自留在車裡，接著一行人前往餐廳吃晚餐，林更新和王麗坤雖並排坐一起，但2人看來沒太多親密互動，吃飽後，他們再一起回林更新家，到了深夜，王麗坤又搭著林更新的車前往機場離開上海。林更新和王麗坤熱戀消息一爆出，話題瞬間登上微博熱搜，但雙方皆未做出回應。
(中時電子報)
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