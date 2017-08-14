氣膠科學闖關遊戲 200學童寓教於樂

「愛上科學嘉年華」暑期科學營，藉由闖關遊戲，讓學童認識氣膠科學。後排右四為中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁、後排右三為高雄女中校長黃秀霞。（曹明正攝）

空氣中細懸浮微粒「氣膠」進入人體後會跑到哪裡去？中山大學氣膠科學研究中心與高雄女中主辦愛河2.0「愛上科學嘉年華」暑期科學營活動，14日有近200名國中小學童透過DIY，了解氣膠對人體的影響，現場寓教於樂。

「氣膠科學也可以很生活化易懂！」氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，「氣膠」是PM2.5的正式學術名稱，藉由闖關遊戲的教具設計，可讓學童認識人體呼吸道的主要結構、不同尺寸大小的細懸浮微粒對人體可能有哪些影響。

現場參與的學童對於氣膠知識皆覺得新穎有趣。河濱國小五年級學生簡誌鋐表示，「回家後要告訴有抽菸的家人別再抽菸了」他說有聽過PM2.5，但不知道原來它又叫做氣膠，以後如果可以，「會盡量搭乘捷運減少空氣污染。」

(中時)