阿湯哥第二次撞牆片曝光 傷勢爆比預期嚴重
「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)最近拍《不可能的任務6》，向來危險場面都親自上陣的他，台灣時14日早晨傳出意外，他在拍攝一場飛越高樓的場面時，位置沒有抓準，導致他整個人撞上牆面，影片曝光讓人看了怵目驚心，全因阿湯哥當下雖勉強起身，但隨後仍不支跪地；如今第二支撞牆片又曝光，更傳他傷勢恐比預期還嚴重，令人擔憂。
《TMZ》曝光第二支阿湯哥撞牆影片，據悉當下發出巨響，嚇壞在場所有工作人員，由於先前曝光的影片中，阿湯哥就已經不支跪地，讓許多影迷相當擔心他的狀況，甚至有傳他不僅撞牆一次，傷勢恐怕比預期還嚴重，加上他的發言人與派拉蒙影業都還未對外做出回應，令許多影迷憂心不已。《不可能的任務6》，近來回到法國巴黎與倫敦拍攝，電影則預計於明年暑假上映。
(中時電子報)
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