假釋犯自組車手集團 誤觸「地雷區」栽了

22歲假釋犯陳嫌當起車手頭被捕。（陳淑娥翻攝）

22歲陳姓男子5月甫假釋出獄，因欠債、染毒等惡習致入不敷出，加入車手不久後，竟涉自組提款車手集團，日前遭清水警方逮捕，警方表示，陳嫌至少吸收8名共犯，心思細膩的他還交代下手不要到地雷區提款，但仍有車手因不熟地形栽跟斗，全案依組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌移送法辦。

警方表示，陳男目前因毒品案假釋中，入獄前染有毒品及賭博等惡習，並喜好出入聲色場所，收支經常入不敷出，致入獄時積欠不少債務，5月假釋後，為能快速賺取金錢償還債務，竟不思正途加入詐欺集團，當起提款車手。

警方調查發現，陳嫌擔任提款車手後，為能更快速增加收入，竟當起車手頭，自組提款車手集團，並以任務分工方式，包含租車人、駕駛、提款車手、收款車手等，增加警方查緝難度，並連續於5、6月在清水、梧棲、沙鹿地區ATM提領大批贓款，被害人多達24人，陳嫌則可取得高達8%的傭金。

清水警方成立專案小組，採取「打防並重」勤務方式，並報檢察官指揮偵辦，陸續查獲多名提款車手，風聲一出，陳嫌還特別交待下手不可再至清水分局轄區提款，避免遭警查緝，但旗下2名車手因地區環境不熟，7月踩地雷遭逮捕。

警方循線拘捕陳嫌到案，經初步偵訊後，以組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌移送法辦，並持續擴大追查上游。

(中時)