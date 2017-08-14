世大運》倒數6天─強項滑輪溜冰 可望5金入袋

2017台北世大運即將到來，有奪金實力的中華隊滑輪溜冰選手宋青陽(前)11日在大佳河濱公園迎風溜冰場，與其他選手熱身練習，舉手投足受到媒體關注。(中央社)

滑輪溜冰過去曾一次列入亞運項目，台灣就奪下4金，這次是在世大運首次亮相。台北市體育局長鄭芳梵表示，滑輪溜冰可望成為「奪牌金庫」，樂觀可取得5面金牌。滑輪溜冰台灣焦點奪牌選手，有宋青陽、陳映竹、陽合貞等；「速度過樁」項目也是強項。

滑輪溜冰競速賽主要分為場地賽與公路賽。民眾可在迎風河濱公園溜冰場，感受選手呼嘯而過的速度感；還能在台北街頭近距離觀賞速度與耐力比拚的滑輪溜冰馬拉松賽。其中「速度過樁」項目，選手須以單腳迅速穿越一排擁擠的樁，絢麗技術讓人目眩神迷。

滑輪溜冰的「速度過樁」項目，選手須以單腳迅速穿越一排擁擠的樁。圖為中華隊滑輪溜冰選手王佳葳11日練習。(中央社)

滑輪溜冰在2010年首次進入廣州亞運，「排灣族戰士」宋青陽勇奪2金，他也是台灣300、500公尺紀錄保持人。宋青陽3歲接觸滑輪溜冰，2009年第一次參與國際賽事，包辦世界盃滑輪溜冰賽青年組4面金牌，將是世大運奪牌主力。

女子組部分，陳映竹剛在波蘭世運會摘兩銀，期待世大運再創佳績。楊合貞世大運參加5種項目，最有希望的是1萬公尺淘汰賽，她2013年世錦賽，以15分26秒97的成績一度打破世界紀錄；2014年世錦賽在1萬和2萬公尺雙金入袋。

另外，台灣速樁隊自2013年世錦賽起，男子組寫下驚人4連霸；剛結束的上海國際自由式輪滑公開賽，台灣摘2金1銀1銅，男子組吳東諺和陳昱琦，女子組梁宣旼與王佳葳，將是世大運摘牌重點。

(中時電子報)