世大運》倒數6天─強項滑輪溜冰 可望5金入袋
滑輪溜冰過去曾一次列入亞運項目，台灣就奪下4金，這次是在世大運首次亮相。台北市體育局長鄭芳梵表示，滑輪溜冰可望成為「奪牌金庫」，樂觀可取得5面金牌。滑輪溜冰台灣焦點奪牌選手，有宋青陽、陳映竹、陽合貞等；「速度過樁」項目也是強項。
滑輪溜冰競速賽主要分為場地賽與公路賽。民眾可在迎風河濱公園溜冰場，感受選手呼嘯而過的速度感；還能在台北街頭近距離觀賞速度與耐力比拚的滑輪溜冰馬拉松賽。其中「速度過樁」項目，選手須以單腳迅速穿越一排擁擠的樁，絢麗技術讓人目眩神迷。
滑輪溜冰在2010年首次進入廣州亞運，「排灣族戰士」宋青陽勇奪2金，他也是台灣300、500公尺紀錄保持人。宋青陽3歲接觸滑輪溜冰，2009年第一次參與國際賽事，包辦世界盃滑輪溜冰賽青年組4面金牌，將是世大運奪牌主力。
女子組部分，陳映竹剛在波蘭世運會摘兩銀，期待世大運再創佳績。楊合貞世大運參加5種項目，最有希望的是1萬公尺淘汰賽，她2013年世錦賽，以15分26秒97的成績一度打破世界紀錄；2014年世錦賽在1萬和2萬公尺雙金入袋。
另外，台灣速樁隊自2013年世錦賽起，男子組寫下驚人4連霸；剛結束的上海國際自由式輪滑公開賽，台灣摘2金1銀1銅，男子組吳東諺和陳昱琦，女子組梁宣旼與王佳葳，將是世大運摘牌重點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。