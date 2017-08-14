永豐金案將偵結 北檢再提何壽川
台北地檢署偵辦永豐金弊案，最快本周偵結起訴。承辦檢察官今(14日)中午提訊在押的集團負責人何壽川，預料將給何最後的陳述機會。
北檢6月16日展開搜索約談行動，72歲的何壽川等多人到案，訊後聲押何壽川、豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑妻子廖怡慇，法院則於6月18日裁准，為期2個月的羈押期限將於本周屆滿。
檢方調查，何壽川涉嫌自2009年起，以子公司永豐金租賃掌控的境外GC租賃公司（Grand Capital），無擔保放款給三寶建設境外紙上公司J&R約53億元，此外另涉嫌假藉投資三寶轄下Giant Crystal發行的Star City公司可交換公司債，從永豐餘及元太科技共動用約5.1億元資金，用以投資三寶董事長李俊傑位於中國上海的1788大樓建案。
全案的關鍵人物三寶董座李俊傑仍滯留大陸，至今尚未到案，北檢日前已針對李發布境管。
(中時)
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