「馬兒」齊聚領軍 馬鳴里健走搶搶滾
外埔區馬鳴里因早期飼養軍馬得名，社區特別舉辦以「馬」為主題的健行活動，稻草馬、駿馬、古早鐵馬及獨輪車領軍，一行人浩浩蕩蕩走了7公里，1歲新生兒、99歲老鄰長均共襄盛舉，獨特的社區巡禮，串起了馬鳴里百年文化風華。
里長顏慶慰表示，一百多年前馬鳴埔，是官兵飼放軍馬的地方，住民常聞馬鳴聲因而得名，近年來與社區發展協會理事長陳水田大力舉辦活動，在社區廟口、生態公園及學校布置大型福稻馬3匹，傳承馬鳴社區對地方文化的喜愛。
「果真馬首是瞻！」馬鳴里健走活動一早起跑，大型稻草馬、駿馬、鐵馬及獨輪車領軍，里民扶老攜幼，從1歲新生兒到99歲鄰長都參加，在駿馬清亮鳴叫聲中，阿公騎著60年前古早鐵馬、馬鳴國小學童駕著獨輪鐵馬，串起了馬鳴里百年文化風華。
99歲老鄰長陳啟明，不用拿拐杖就靠一雙腿走路，他說，自己身體很硬朗，參加社區活動是一定要的，可以藉機跟大家聊聊天，不但能增進彼此感情，還能「吃百二！」顏慶慰說，今年是第二年舉辦健走活動，特地融入馬元素，展現出馬鳴社區的特色，也獲得里民的大力支持。
(中時)
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