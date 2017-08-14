王忠義涉弒母案，台中高分院裁定維持停止羈押，王忠義向媒體表示，相關證據都對他有利。（陳淑芬攝）

涉殺母案的南投男子王忠義在二審當庭釋放，台中高分檢二度抗告，最高法院發回重新裁定，台中高分院今天開庭傳訊一審解剖鑑定法醫潘至信到庭，由檢辯雙方交互詰問。潘指出王母死亡原因是生前落溪、溺水及窒息，但死亡方式並未確定。合議庭評議後裁定，維持停止羈押，限制住居、定期到轄區派出所報到。

王忠義被控告為詐領保險金而殺母，南投地方法院一審判處無期徒刑，王忠義不服上訴後，聲請停止羈押，台中高分院依台灣大學醫學院法醫學研究所鑑定報告，認定王忠義的母親王蔡秀猜跌落溪中受傷溺斃成分居多，且王忠義已羈押2年6個月，已無羈押必要而裁定當庭釋放，限制住居，並定期到轄區派出所報到。

台中高分檢提出不服提出抗告，最高法院裁定發回重審，台中高分院審理裁定維持停止羈押；台中高分檢二度抗告，經最高法院裁定發回重審，台中高分院今天開庭審理，傳台灣大學醫學院法醫學研究所及一審解剖法醫潘至信說明。台大法醫學研究所無人到庭，潘至信則針對解剖鑑定及相關溺水案例，提出長達1個多小時說明。

潘至信指出，就遺體解剖調查、參酌相驗時的相關照片，王母的死因是生前落溪、溺水及窒息，但是死亡方式並不確定，必須靠周邊調查，而非靠解剖鑑定。

對外界爭執的王母遺體出現長時間泡水的「洗衣婦手」現象。潘至信指出，王母遺體在相驗及解剖時手掌及腳掌都變白，並出現皺摺，主要集中在手指及腳趾，但並不是相當嚴重。同時，死者在生前或身後接觸水，非溺水死者在屍袋中也會出現「洗衣婦手」現象，不能據此推論溺水泡水的時間長短。

潘至信指出，王母的肩、頭及頸部都沒有明顯外傷，但解剖發現肌肉內出血、背部肌肉有過度收縮斷裂等現象，在溺水相關研究報告中，約有51.3％的比例是不必經外力擠壓的自發性出血，是溺水窒息前的掙扎或肌肉過度收縮引起。

潘至信表示，解剖發現王母的心臟背面有挫傷及肋骨出現骨折，事發當時有做CPR急救，CPR過程也常引起此現象，是否掙扎或是跌倒造成就不得而知；左前額頭、右前額頭受傷，左後枕部出血，有可能是跌倒或急救過程中所致；在左前額傷口處，有二顆小沙子，明顯是撞到水泥塊或石頭所致。

潘至信說，王母因肺部過度膨脹，吸不到空氣窒息而死，屬於乾式溺斃，與原審判斷一致。至於是自殺、意外跌倒入水或有人推落入水，是否撞到溪底的石頭導致受傷，他則不作推斷，必須由合議庭綜合其他證據判斷。

對於台灣大學醫學院法醫學研究所鑑定報告指稱，王母生前是正面朝上跌倒受傷落水。潘至信則認為，王母頭部是撕裂傷、並無移動中跌倒碰撞導致的擦傷，並沒有證據可以證明是跌倒落水受傷。

合議庭考量各法醫對王蔡秀猜死因的判斷仍不一致，且被告王忠義自停止羈押後，均有準時到派出所報到，逃亡機率降低，故仍無羈押之必要，予以限制住居。

(中時)