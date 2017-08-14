兄弟感念父母恩　捐贈新北市復康巴士

林宴臨今（14日）偕同太太陳惠英和兄弟一同，以母親林闕嬌的名義捐贈復康巴士給新北市政府。（葉書宏攝）

林宴臨今（14日）偕同太太陳惠英和兄弟一同，以母親林闕嬌的名義捐贈復康巴士給新北市政府。（葉書宏攝）

林宴臨今（14日）偕同太太陳惠英和兄弟一同，以母親林闕嬌的名義捐贈復康巴士給新北市政府。（葉書宏攝）

在新北市蘆洲區從事電腦周邊配線、插頭等產品的林宴臨，今（14日）偕同太太陳惠英和兄弟一同，以母親林闕嬌的名義捐贈復康巴士給新北市政府，林宴臨表示，為感念母親的養育之恩，並回饋社會，以後每年都要持續捐獻，令在場代表接受的副市長侯友宜頗為感動。

林宴臨在民國74年創立智英科技股份有限公司，主要以電腦網路通訊產品為主，外銷歐、美地區，他的母親在今年3月間高齡92歲往生，為感謝醫護人員對母親生前的照顧，特別先捐贈振興醫院30萬元，並與兄弟商量，決定再捐贈新北市1輛復康巴士，以紀念母親。

林宴臨表示，過去大都捐款給花東偏鄉地區，幫助弱勢，後來發現新北市政府有在力推復康巴士，以幫助身障朋友及年老失能的長輩，因此決定捐贈復康巴士。

在家排行老五的林宴臨邀集大哥林寄臨和四哥林旭臨一起出席捐贈，他的大嫂表示，小叔是很有度量的人，林宴臨卻說是兄長幫他，事業才能越做越好，因此以後每年都要捐贈復康巴士。

侯友宜表示，這是新北市第428輛復康巴士，目前救護車數量已足夠，但隨著高齡化，加上新北市身障朋友有16萬多人，對復康巴士的需求還是很高，非常感林家兄弟的愛心。

(中時)