兄弟感念父母恩 捐贈新北市復康巴士
在新北市蘆洲區從事電腦周邊配線、插頭等產品的林宴臨，今（14日）偕同太太陳惠英和兄弟一同，以母親林闕嬌的名義捐贈復康巴士給新北市政府，林宴臨表示，為感念母親的養育之恩，並回饋社會，以後每年都要持續捐獻，令在場代表接受的副市長侯友宜頗為感動。
林宴臨在民國74年創立智英科技股份有限公司，主要以電腦網路通訊產品為主，外銷歐、美地區，他的母親在今年3月間高齡92歲往生，為感謝醫護人員對母親生前的照顧，特別先捐贈振興醫院30萬元，並與兄弟商量，決定再捐贈新北市1輛復康巴士，以紀念母親。
林宴臨表示，過去大都捐款給花東偏鄉地區，幫助弱勢，後來發現新北市政府有在力推復康巴士，以幫助身障朋友及年老失能的長輩，因此決定捐贈復康巴士。
在家排行老五的林宴臨邀集大哥林寄臨和四哥林旭臨一起出席捐贈，他的大嫂表示，小叔是很有度量的人，林宴臨卻說是兄長幫他，事業才能越做越好，因此以後每年都要捐贈復康巴士。
侯友宜表示，這是新北市第428輛復康巴士，目前救護車數量已足夠，但隨著高齡化，加上新北市身障朋友有16萬多人，對復康巴士的需求還是很高，非常感林家兄弟的愛心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。