這是一場保密防諜的世大運嗎？

2017台北世大運即將在本周末(19日)開幕了，請問現在到底有幾個國家多少選手參賽？場館都準備好了嗎？有沒有國際知名選手會來台灣？所有資訊一問三不知，別把世大運當作保密防諜來舉辦，更別說台北街頭看不到任何宣傳了。

台北大世運執委會不斷宣稱世大運是「小奧運」，但真的如此嗎？包含網球、足球、棒球、籃網、羽球等重要賽事的職業選手很多目前都是大學生，他們的眼中會把世大運當作僅次於奧運的層級嗎？肯定不會的啊！

在此情況下世大運執委會是不是應該要更加認真的找尋本屆賽事焦點巨星，如果你們不願意做的話，至少要公布各國參賽選手名單讓我們自己發揮吧！可惜，許多媒體向執委會索取的時候，你們竟然以個資法為由拒絕提供，反而將責任推給國際大學運動總會(FISU)，更扯的是你們內部還傳出曾有媒體看過，而且還沒有意見，這是執委會應有的態度嗎？

此外，不少場館的計時器與計分器都是最近才安置進去，以前些日子的瓊斯盃男籃賽為例，場上計分器材就不是世大運指定用的廠牌，而後方坐了兩排世大運年輕小朋友說是來做測試的，這個說法未免太唬爛了吧！

此外，花了好幾億元整修的桃園巨蛋，竟然在場館內發現狗大便，讓前陣子跆拳道選手進駐訓練的時候看傻眼。國體大游泳池館，大門前方只提供給貴賓進入，觀眾必須繞到場館後方才能進去，世大運執委會官員的眼中只有貴賓，這種做法讓想要買票進場的民眾情何以堪！

台灣世代智庫兩天前公布一項民調，有將近8成的民眾不知道世大運開幕日期，超過6成的民眾感受不到世大運的氣氛，反倒是有近23%的民眾認為這是柯文哲市長的宣傳秀。

台灣好不容易舉辦了一場國際綜合運動賽會，但台北世大運執委會卻深怕任何資訊被外界知道，更別說想要向世界各國宣傳台灣了。

(中時電子報)